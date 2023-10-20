Высокопоставленный новосибирский следователь ушел в отставку

Заместитель руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталий Зарипов покинул свой пост. Полковник юстиции посвятил службе почти 35 лет жизни. После отставки бывшего главы регионального СК Андрея Лелеко, Зарипов исполнял обязанности руководителя по очереди с первым заместителем Антоном Бадулиным.

Перед назначением нового руководителя Евгения Долгалева у новосибирского комитета были сложные отношения с Москвой. Практически каждое уголовное дело попадало на контроль к главе СК Александру Бастрыкину.

― Есть версия, что Зарипов решил уйти на пенсию после московской проверки, которая проходила в ведомстве в начале осени. Хотя, он уже давно высказывал желание написать рапорт. Просто устал, ― рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас должность второго заместителя вакантна. Кто станет преемником Виталия Борисовича пока не известно.