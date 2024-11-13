Ёлочную игрушку времен СССР продают за 200 тысяч жители Новосибирской области

С наступлением предновогоднего сезона на онлайн-платформах оживилась торговля редкими ёлочными украшениями, которые были созданы в советское время. Всего за несколько дней в интернете появилось множество уникальных предложений, которые привлекли внимание как коллекционеров, так и тех, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого.

Например, один из продавцов предлагает купить игрушку в виде самовара, которому более 80 лет. Этот самовар достался ему по наследству от прабабушки, и он хочет продать его за 200 тысяч рублей.

— Ёлочная игрушка советская самовар, более 80 лет игрушке, досталась от прабабушки, торг не интересует, возможен обмен, ноликом не ошибся, — написал автор объявления.

В Искитиме за 30 тысяч рублей продаются две елочные игрушки советских времён — в виде медведя и собаки. Они выполнены из стекла.

— У меня с 1980 года. Год выпуска не знаю, – написал автор объявления.

А житель города Бердска решил продать стеклянную фигурку космонавта. Он оценил её в 125 тысяч рублей. По словам продавца, игрушка была изготовлена в 1960-х годах.

— Коллекционированный объект за счет своего года производства, оттуда такая цена, — написал продавец в объявлении.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию почтовых марок за три миллиона продают в Новосибирске.