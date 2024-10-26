Коллекцию почтовых марок за три миллиона продают в Новосибирске

В Новосибирске продают коллекцию почтовых марок времен СССР. В коллекции также присутствуют зарубежные марки. Всего в коллекции около 600 марок.

Вырученные деньги пойдут на покупку дома для владельца ценностей.

По словам автора объявления, коллекцию ценностей ему передал отец.

— Собиралиcь oтцoм, редкие экзeмпляры выкупaлиcь у кoллeкциoнepов. В двуx aльбомаx, — рассказывает автор объявления «Авито».

У наследника отца есть марки, посвященные великим революционерам, космическим достижениям, спорту, искусству, культуре, флоре, фауне и многому другому.

Подчеркивается, что марки станут отличным наследием для будущих поколений, потому что цены на антиквариат будут только расти.

Ранее редакция сообщала о том, что антикварную коллекцию фарфоровых статуэток продают за 850 тысяч в Новосибирске.