Новые главы назначены в «Горзеленхоз» и «Дирекция городских парков» Новосибирска

В Новосибирске произошли кадровые изменения в руководстве двух муниципальных организаций: муниципального предприятия «Горзеленхоз» и муниципального автономного учреждения «Дирекция городских парков».

Станислав Веремьёв стал новым руководителем «Горзеленхоза». До этого он занимал должность начальника отдела организационного обеспечения деятельности первого заместителя мэра. Сегодня, 12 ноября, состоялось официальное представление Веремьёва коллективу.

Как сообщают «Новосибирские новости», с 13 ноября директором МАУ «Дирекция городских парков» назначен Вадим Полещук. У него обширный опыт работы в городской администрации, в том числе с января 2020 года он занимал пост начальника управления по благоустройству общественных территорий. До этого временно исполняющим обязанности руководителя был Сергей Шкарупа.

«Горзеленхоз» занимается поддержанием порядка на закреплённых за ним территориях, а также охраной и защитой городских лесных массивов. Кроме того, учреждение выступает в качестве заказчика работ по благоустройству.

«Дирекция городских парков» занимается организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, содержанием и благоустройством территории парков города.

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