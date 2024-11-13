На округа депутатов-иноагентов назначили кураторов в горсовете Новосибирска

На внеочередной сессии горсовета Новосибирска депутаты большинством голосов проголосовали за досрочное прекращение полномочий коллег, которые признаны иноагентами — Светланы Каверзиной* (признана *иноагентом в марте 2024 года) и Антона Картавина* (признан *иноагентом в феврале 2024 года).

— Согласно законодательству полномочия лиц, которые включены в список иноагентов до 15 мая, то есть до даты вступления в силу 99-ФЗ, досрочно прекращаются, если они до 10 ноября не исключены из реестра. То есть 11 ноября полномочия были прекращены, —подчеркнул спикер горсовета Дмитрий Асанцев. — Это решение закрепляется сегодня на внеочередной сессии горсовета.

За досрочное прекращение полномочий проголосовали 39 из 41 зарегистрированного на сессии депутата.

По округу №25, где ранее депутатом был Антон Картавин*, куратором назначен Дмитрий Червов. Здесь согласование прошлом без противоречий. Его конкурент, Павел Чернышев, снял свою кандидатуру в начале сессии. Червова сессия поддержала единогласно.

За кураторство на округе №46, где работала Светлана Каверзина*, развернулась борьба. В частности, за работающего на соседнем округе Антона Бурмистрова высказались жители и ТОС округа №46. Как сообщил Дмитрий Асанцев, за два дня в поддержку кандидатуры Бурмистрова поступило 100 обращений. На должность куратора также претендовал Алексей Михайлов, который работает на округе №44 в Первомайском районе. Против его кандидатуры активно протестовали представители КПРФ. Так вице-спикер Антон Тыртышный заявил, что Михайлов исключен из фракции КПРФ так как «предал интересы избирателей». Георгий Андреев предлагал фракции «Единая Россия» выдвинуть другую кандидатуру, отмечая, что «во фракции много достойных людей», а Ерлан Байжанов рекомендовал прислушаться к мнению избирателей — жителей Советского района.

Тем не менее из 41 депутата за Михайлова проголосовали 34, 7 были против. За Антона Бурмистрова 7 проголосовали за, 21 — против и 13 воздержались. В итоге куратором округа №46 назначен Алексей Михайлов.

Кураторы будут работать на округах до новых выборов горсовета, которые должны пройти в сентябре 2025 года. Для обеспечения их работы горсовет принял решение об увеличении количества помощников.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас депутатов нет еще на двух округах Новосибирска.