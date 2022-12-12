Уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса» в Новосибирске

16 декабря в главном здании Краеведческого музея открывается уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса».

Рафаэль Санти – один из трех титанов Возрождения наряду с Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. Он был автором многочисленных картин и фресок на религиозные, античные и светские сюжеты, официальным художником папского двора, главным архитектором Собора Святого Петра, главным хранителем римских древностей и первым археологом античного Рима. Рафаэль заслуженно стал и символом, и воплощением Эпохи Ренессанса.

На выставке представлена масштабная ретроспектива работ художника – более 90 гравюр и литографий XVI – XIX веков с его рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии. Среди них – тонированные литографии фресок Лоджий Ватикана, впервые представленные на выставке в России в полном объёме.

На выставке также демонстрируется 30 гравюр с рисунков Рафаэля – иллюстрации к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы или Золотой осел», отпечатанные в Риме в 1774 году с медных пластин 1530 – 1560 годов. В этих иллюстрациях отчетливо проявился особый индивидуальный стиль Рафаэля, известный своей гармоничностью, непринужденно выверенной композицией, спокойными и размеренными образами, мягкими формами и рассеянным светом.

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Фото предоставлено Новосибирским государственным краеведческим музеем