Пушков назвал генерала Яковлева политическим идиотом за призыв бомбить парады Победы

Французский генерал, бывший замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлев предположил возможные удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая.

— Они [украинцы] могли бы совершать и другие атаки. И на этот раз удар мог бы стать намного символичнее. Например, по дальности, которую они показали, они могли бы достать и до Москвы. Это мог бы быть и следующий большой парад в Москве. Это военная цель, — сказал генерал.

Сенатор Алексей Пушков подверг критике слова французского генерала, своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

— Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий, — написал Пушков.

Ранее редакция сообщала, что конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США.

Фото с официального сайта «Единой России»