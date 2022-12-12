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Пушков назвал генерала Яковлева политическим идиотом за призыв бомбить парады Победы

  • 12/12/2022, 17:15
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Пушков назвал генерала Яковлева политическим идиотом за призыв бомбить парады Победы
Сенатор Алексей Пушков уверен, что подобные высказывания могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России.

Французский генерал, бывший замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлев предположил возможные удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая.

— Они [украинцы] могли бы совершать и другие атаки. И на этот раз удар мог бы стать намного символичнее. Например, по дальности, которую они показали, они могли бы достать и до Москвы. Это мог бы быть и следующий большой парад в Москве. Это военная цель, — сказал генерал.

Сенатор Алексей Пушков подверг критике слова французского генерала, своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

— Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий, — написал Пушков.

Ранее редакция сообщала, что конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США.

Фото с официального сайта «Единой России»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сенатор Пушков призыв бомбить парады Победы критика


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