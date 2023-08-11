Unilever представила отчет об устойчивом развитии компании в России

–Компания приводит данные по российским фабрикам о снижении потребления воды, отходов и СО2 в расчете на тонну готовой продукции в период с 2015 по 2022 год. Кроме того, все производственные площадки компании в стране продолжают закупать 100% зеленую электроэнергию, тем самым снизив углеродный след уже на 51%. Unilever проводит дополнительные проекты по сокращению водопотребления (в Екатеринбурге) и квотируемым загрязняющим веществам (в Омске).

– На конец 2022 года биоразлагаемость всех чистящих средств для дома Unilever в России составляет более 98%. Вместе с тем, компания продолжает планомерно повышать степень биоразлагаемости формул своей косметической продукции. Например, среднее значение биоразлагаемости средств по уходу за волосами возросло до 91,99% к концу года, средств по уходу за полостью рта – до 89,63%, средств по уходу за кожей – до 84,96%, средств для очищения кожи рук и тела – до 93,09%.

– В 2022 году Unilever в России создала подразделение Unilever Professional, занимающееся профессиональными чистящими средствами для клининговых сервисов, ресторанов, офисов, отелей и других общественных пространств. Подразделение разработало профессиональные концентраты от ржавчины и средства для дезинфекции. Концентрат Cif против ржавчины: 5 литров концентрированного кислотного вещества при разведении становятся 150 литрами средства для качественной уборки, а дезинфицирующие концентраты – 500 литрами. На их производство Unilever тратит в среднем на 150 тонн пластика в год меньше, чем на аналогичные по объему розничные, уже готовые к использованию продукты.

– Unilever в России продолжает реализацию глобальной стратегии в области управления полимерной упаковки: на конец 2022 года порядка 70% всей полимерной упаковки является пригодной для переработки в России. По состоянию на 2022 год Unilever располагает одним из самых больших портфелей продукции в упаковке из переработанного пластика в России – 180 наименований, что на 73 больше, чем в 2021 году.

– Unilever увеличила потребление переработанного пластика в упаковке до 2300 тонн, а также впервые в России запустила продукты категории ухода за волосами во флаконах с содержанием до 100% белого переработанного PET. Также в прошлом году компания отказалсь от использования сливерной этикетки для упаковки, заменив ее на самоклеящиеся этикеты, тем самым в разы повысив вероятность качественной сортировки и переработки флаконов

– За четыре года сеть из 15 фандоматов косметического бренда «Чистая линия», установленных в магазинах «Перекресток», помогла собрать более 40 000 кг пластика. Также Unilever и сеть супермаркетов «Перекресток» в феврале 2022 года запустили совместный проект по сбору и переработке алюминиевых баллонов. Проект был запущен совместно с брендами Rexona, Dove и Axe. За год удалось собрать более 800 кг алюминия, половину из которого уже переработали в велопарковки.