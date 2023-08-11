На ремонт дорог частного сектора в Новосибирске направят 150 млн рублей

В 2023 году в Новосибирске из областного и городского бюджетов было выделено 150 млн рублей на ремонт дорог в зоне индивидуальной застройки, всего таких объектов 78. Дорога на ул. 1-й Чулымской – одна из них, она имеет важное социальное значение – здесь находятся школа, детский сад и поликлиника. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ.

«Зона индивидуальной застройки в Новосибирске занимает значительную часть территории, поэтому мы уделяем большое внимание благоустройству и проблемам частного сектора. Дорога на ул. 1-й Чулымской имеет важное значение для этого микрорайона – рядом располагаются не только частные, но и многоквартирные дома, из-за чего движение здесь очень интенсивное, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Капитально ремонтировали эту дорогу очень давно, более 600 метров будет приведено в нормативное состояние, по словам подрядчика, через неделю. Здесь есть особенности рельефа – это низина, поэтому необходимо решить вопрос с отводом грунтовых вод. Обращаю внимание также на безопасность – рядом находятся школа, детский сад и поликлиника. Все меры по безопасному движению пешеходов, особенно детей, по этой дороге будут приняты».

Участок дороги протяженностью 615 метров на ул. 1-й Чулымской от дома № 112, к. 4 до дома № 81А ремонтируют по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. Стоимость работ – 7,55 млн рублей. Контрактом предусмотрены исправление продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего слоя и основания, укрепление обочин, подъем существующих смотровых колодцев с применением литого асфальтобетона. Для обеспечения безопасности пешеходов будут восстановлены искусственные неровности, обозначены пешеходные переходы.

Также строителям необходимо исправить дорожное полотно так, чтобы обеспечить отвод воды с дороги. Задача очень сложная, учитывая то, что ливневок здесь нет.

«В этом году в Новосибирске проводится ремонт на 78 объектах, которые находятся в частном секторе. На средства из городского бюджета проводится ремонт 56 объектов, из областного – 22. Завершились работы на 26 объектах, 18 – в работе, к остальным еще не приступали, но по контракту объекты, ремонтируемые за счет средств из городского бюджета, должны завершить в конце сентября, а из областного бюджета – в середине октября. Все работы выполняются по графику, поэтапно», – отметил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.

В этом году объем финансирования ремонта дорог частного сектора увеличился по сравнению с 2022 годом на треть. Это позволит дополнительно привести в нормативное состояние 22 объекта. Из городского бюджета было выделено 100 млн рублей, из областного – 50 млн рублей.