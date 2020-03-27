Новосибирская область в тройке лидеров по заявкам Криптонит Startup Challenge

Меньше недели осталось до окончания первого этапа всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge, сообщили в пресс-службе АО ИК «Криптонит». Призовой фонд включает в себя не только денежные инвестиции – 10 млн рублей – но и комплексную диагностику проекта от экспертов Инвестиционной компании «Криптонит», включая компетентную техническую оценку стартапа, перспектив для пилота и практические рекомендации по доработке и развитию.

Отмечается, что сегодня на призовой фонд претендуют 333 стартапа. Доля проектов из регионов составляет 65%. В тройке лидеров – Ленинградская, Свердловская и Новосибирская область.

— Портрет аудитории представлен в большинстве мужчинами-предпринимателями. Средний возраст – 30 лет, в команде не более 10 человек. 2% поданных на конкурс стартапов основаны женщинами, — отмечают организаторы конкурса.

Эту тенденцию подтверждает мировая практика – женщинам-фаундерам сложнее привлекать капитал и продвигать свои проекты. Однако, согласно результатам совместного исследования BCG и MassChallenge, стартапы, основанные женщинами, на 10% доходнее и дают двукратный возврат на инвестиции.

30% из заявленных на конкурс ИТ-проектов уже вышли на первые сделки и оборот. Молодые предприниматели развивают бизнес и внедряют технологии в нише Big Data (36%), AI (33 %), Machine Learning (31%), Hardware (22%) и IoT (20%).

Среди отраслевых сегментов рынка лидирует PromTech (43%) и технологические решения для Умного Города (36%).

Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта 2020 года. В течение апреля экспертный совет конкурса выберет стартапы, которые допустит до полуфинала.

В финале десять лучших встретятся с главами крупнейших корпораций страны, среди которых: основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Фото предоставлено пресс-службой АО ИК «Криптонит»