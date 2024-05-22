Упитанная Тася ищет новый дом в Новосибирске

Несчастные животные часто оказываются на улице после предательства и сложных поворотов судьбы. Первый лучик теплого света и заботы им дарят волонтеры. А вот настоящее счастье брошенные животные приобретают уже в новых семьях.

В группе в ВКонтакте «Добрые руки, теплые сердца» появилось трогательное объявление о невероятно красивой кошечке.

― Тасюша очень ждет свою настоящую семью, девочка просто замечательная, общительная говорунья, ласковая, деликатная и умная. Девочка крупная, прям упитанная дама около 5 кг, возраст 1,2 годика, стерилизована, привита, обработана от паразитов, все правила проживания в квартире знает, находится в Новосибирске (Кировский район), ― рассказали волонтеры.

Возможно, что кто-то из наших читателей увидит в этой красотке своего будущего друга. Звоните, пишите, приезжайте знакомиться +7 923 257-47-46.