Управление почты России в Новосибирской области возглавил Александр Завьялов

Приоритетными задачами нового руководителя станут построение эффективной деятельности почтовых отделений Новосибирской области и макрорегиона Сибирь, повышение доступности услуг почтовой связи в отдалённых населённых пунктах и сельской местности, развитие логистики и реализация новых проектов на территории макрорегиона.

Александр Владиславович родился в 1973 г. в Республике Башкортостан. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». Работал в различных коммерческих структурах, на Почту пришел в 2015 г., до нового назначения был директором УФПС Красноярского края.

Николай Новосельцев, почти восемь лет возглавлявший макрорегион Сибирь и УФПС Новосибирской области, ушел на пенсию. За время карьеры на Почте он был отмечен благодарностью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, почетной грамотой Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных отделений и семь передвижных. Компания объединяет около 6 000 сотрудников, в том числе более 2 000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 300 автомобилей, общая протяжённость почтовых маршрутов в регионе составляет 58 600 км.