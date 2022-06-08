Законопроект о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ рассмотрят в Госдуме

Заксобрание Севастополя внесло на обсуждение в Госдуму законопроект, предусматривающий ужесточение административных штрафов за пропаганду ЛГБТ. Соответствующий документ размещен в электронной базе Думы.

Авторы предлагают ввести в КоАП новую статью 6.37 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»), которая будет распространять наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди взрослых граждан.

Согласно документу, пропаганда ЛГБТ будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для должностных лиц, а для юрлиц — от одного миллиона до пяти миллионов рублей.

Пропаганда среди детей повлечет штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, должностные лица будут оштрафованы на 500 тысяч рублей, а юрлица — на пять миллионов рублей.

В случае, если пропаганда велась с применением интернета или СМИ, то граждане должны будут выплатить до 500 тысяч рублей, должностные лица — до миллиона, а юрлица накажут штрафом до 10 миллионов рублей.