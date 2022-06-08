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Строителям ледовой арены задерживают зарплату

  • 08/06/2022, 14:48
Автор:
новости Новосибирска
Это может затруднить привлечение на стройку новых рабочих и реализацию проекта в уже сдвинутые сроки.

— Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что ледовая арена в Новосибирске строится с отставанием от графика. Ранее КСП докладывала о значительном отставании. Теперь ЛДС заинтересовал заместителя генерального прокурора, который вчера был на площадке, выяснил, что сроки ввода объекта в эксплуатацию переносятся с октября по ноябрь, и указал на то, что нужно сделать, чтобы активизировать работу — привлечь дополнительных людей, — отметил на заседании комитета по строительству и ЖКХ депутат Сергей Конько.

Ледовая арена и прилегающие к ней объекты готовы лишь на четверть

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Однако, по его словам, выполнить это поручение прокуратуры может быть проблематично, так как подрядным организациям выплачены только 30% от выполненных работ, запроцентованных по актам выполненных работ. Депутат подчеркнул, что к нему поступает много обращений от строителей, которых попросили поучаствовать в возведении ЛДС, но сегодня они оказались в сложной ситуации.

— Кроме того, Главгосэкспертиза по объекту до конца еще не закончена, а работы уже выполняются. При введении объекта в эксплуатацию из-за этого могут возникнуть проблемы, подрядчики останутся без денег и не смогут выплатить зарплату, то есть рабочие останутся без денег. Сегодня это вызывает большие опасения, — заявил Конько.

Зампредседателя комитета Евгений Покровский пояснил, что комитет в курсе ситуации,  так как его члены неоднократно выезжали на площадку и мониторили темпы строительства.

— Сейчас этой темой занимается замгенпрокурора и прочие компетентные органы, которые имеют для этого полномочия. Мы, депутаты, можем только констатировать, что проблема есть, — добавил он.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков поблагодарил Сергея Конько за внимание к проекту ЛДС и подчеркнул, что правительство региона тоже внимательно следит за ходом строительства.

— Вопрос по зарплате действительно имеется. Но речь идет о невыплате, которая произошла у генподрядчика перед предприятиями и организациями и сформировалась в 2020 – начале 2021 года. ГКУ «Арена»  и Минстрой области все обязательства перед подрядчиками выполнили на 100%, — пояснил он.

При этом министр напомнил, что в ходе реализации проекта область «хапнула» не только ковид и удорожание стройматериалов, но и санкционные ограничения на поставку оборудования. С марта 2022 года пришлось заменять часть оборудования из Германии, Франции, Италии, которое не успели поставить на объект. Именно поэтому сейчас идет корректировка документации, она также связана с дополнительным объемом работ при проведении строительно-монтажных работ.

— Вчера замгенпрокурора на площадке начал очень жестко, но потом, когда увидел объем проведенных работ, что на объекте действительно работают около 700 человек, его настроение в корне изменилось, — добавил Колмаков.

Напомним, вчера заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин проверил исполнение требований федерального законодательства на ЛДС. Поводом для проверки арены послужили данные анализа исполнения региональным Минстроем законодательства при строительстве многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко. По итогам проверки стало известно о переносе сроков сдачи объекта на ноябрь. В релизе правительства области прошло сообщение, что на стройку дополнительно будут набираться рабочие.

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По данным прокуратуры, строительство ледового дворца спорта осуществляет ООО «ЭлинАльфа». Срок окончания работ — 31 августа 2022 года, но по состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. Работы реализуются с отставанием от предусмотренных контрактами графиков на 90 дней. Генеральным подрядчиком на 24 мая 2022 года предъявлены к оплате выполненные работы на сумму 3,7 млрд рублей, что составляет лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов. В Минстрое региона задолженность по выплате зарплаты рабочим, занятым на строительстве ледовой арены, не называют.

Строительство ледовой арены идет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс высотой 38,2 м и общей площадью 55 тысяч кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. Первоначально арена возводилась для проведения в Новосибирске международного молодежного чемпионата мира по хоккею в начале 2023 года. Чемпионат был отменен после начала спецоперации России на Украине.

 

Ранее редакция сообщала, что экс-министр строительства области вышел на другую работу.  А также о том, что ЛДС планировали ввести в августе 2022 года. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость ледовая арена зарплата


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