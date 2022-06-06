Управление валютой в условиях турбулентности 2022

В феврале 2022 волатильность курса доллара к рублю за один торговый день достигала 20-25 рублей. Узнайте актуальную информацию на конференции от эксперта валютного рынка.

Приглашаем представителей бизнеса Новосибирска на конференцию: «Как управлять валютой в условиях турбулентности 2022?»

Кому подходит:

Компаниям МСП, генеральным директорам, руководителям, финансовым директорам, коммерческим директорам, владельцам бизнеса, и организациям, ведущим ВЭД.

Весна 2022 для участников ВЭД выдалась непростой, ощутимая волатильность валютных пар, частичное закрытие финансовых рынков, нововведения в законодательные акты, ограничение импорта. Как справиться со скачками валюты? Как сократить или убрать вовсе валютные риски? Можно ли покупать или продавать валюту и как это сделать?

Самое важное для участников ВЭД в текущей ситуации — это доступ к актуальной информации.

Программа конференции:

∙ Преимущества прямого доступа на валютный рынок Московской биржи.

∙ Можно ли сегодня покупать/продавать доллары, евро, юани?

∙ Особенности работы экспортёров и импортеров в свете новых условий и требований.

∙ Варианты размещения денежных средств: как эффективно применять инструменты Московской биржи.

Комплимент для всех гостей: шампанское с клубникой.

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