Новосибирцы стали чаще пользоваться услугами по ввозу автомобилей из-за рубежа

По данным экспертов сервиса, количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за границы на Авито Авто в апреле-мае текущего года в Новосибирске выросло на 27,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в Новосибирске в период с апреля по май 2022 года составила 1100000 рублей – на 20,88% больше, чем годом ранее.

В целом по России предложение услуги по ввозу автомобилей из-за рубежа в апреле-мае нынешнего года выросло на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедший год востребованность услуги у Россиян также выросла – на 93,3%. Автомобиль с пробегом из-за границы в среднем россияне могут приобрести за 1 098 000 рублей. В апреле-мае 2022 года его средняя стоимость стала на 72,9% выше, чем в аналогичный период годом ранее.

Как отмечают эксперты Авито Авто, популярность услуги начала расти еще в прошлом году, а текущая рыночная ситуация стимулирует дальнейший рост.

— В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна – сейчас это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента, — отмечает управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

В Новосибирске также есть спрос на покупку автомобилей с пробегом под заказ из-за границы: на долю города приходится 4,37% от общефедерального спроса.

В основном продавцы предлагают привезти автомобили японских марок: Toyota, Nissan и Honda. Топ-10 моделей по количеству объявлений, которые продают под заказ из-за границы возглавили Honda Freed, Nissan Leaf и Toyota Alphard с долей предложения 2,76%, 2,38% и 2,36% соответственно. Также в топ вошли Honda Stepwgn, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown, Toyota Camry и Toyota Estima.