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Ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Тамара Сердюкова

  • 06/06/2022, 12:53
новости Новосибирска
Яркое лирическое дарование актрисы, соединяясь с теплотой и человечностью, делало каждую ее героиню близкой и любимой зрителем.

Тамара Сердюкова вошла в труппу театра в 1971 году и быстро завоевала успех и признание у критики и публики, сыграв Ганку в спектакле «Мораль пани Дульской» Г. Запольской, а затем Варю в «Вишневом саде» А. Чехова. Яркое лирическое дарование актрисы, соединяясь с теплотой и человечностью, делало каждую ее героиню близкой и любимой зрителем. Тамара Сердюкова уверенно и точно работала и с классикой, и с современным театральным языком – на стыке острого гротеска и лиризма. Высоко были оценены критикой ее работы в спектаклях «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Московский хор» Л. Петрушевской, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Дворянское гнездо» И. Тургенева, «Таланты и поклонники» А. Островского.

Начиная со второй половины 1990-х, актриса сыграла ряд небольших, но выразительных и колоритных ролей, среди которых особенно выделялись крестьянка в «Мамаше Кураж» Б. Брехта и унтер-офицерская вдова в «Ревизоре» Н. Гоголя. Запомнились зрителям ее Изабелла в «Недосягаемой» С. Моэма и Эллен во «Вкусе меда» Ш. Дилени. А дети полюбили актрису в роли Василисы в сказке «Два клена» по Е. Шварцу, где она органично воплотила собирательный сказочный образ матери, передав всю его теплоту.

За все время работы в «Красном факеле» Тамара Сердюкова сыграла около 100 ролей. Она всегда была чутким товарищем и оставалась хранительницей истории театра.

Прощание с заслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории по адресу: пос. Восход, ул. Военторговская, 4/1.

Фото пресс-службы Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : театр некролог


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