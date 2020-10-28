Общежитие НГТУ построит «Агросервис»

На тендер по строительству общежития Новосибирского государственного технического университета поданы две заявки: от ООО ПКФ «Агросервис» и ООО «СУ РСТ». В ходе торгов были сделаны два шага на понижение. В итоге начальная цена контракта — 1,161 млрд рублей — снизилась на 11 млн рублей. Победителем тендера была признана компания «Агросервис», запросившая за работу 1,050 млрд рублей.

Напомним, победитель тендера должен построить общежитие в границах участка на пересечении улиц Блюхера, Космическая, Геодезическая, проспект Карла Маркса. Его общая площадь составит 20,1 тысячи кв.м. Комплекс будет состоять из двух корпусов 16 и 13 этажей с пристроенным двухэтажным переходом между зданиями. Объект необходимо сдать в эксплуатацию до 25 декабря 2022 года.

В новом общежитии на 800 мест предполагается размещать иногородних и иностранных студентов. Глава региона Андрей Травников ранее отмечал, что многие специальности вуза востребованы у иностранных и российских студентов, поэтому условия их жизни необходимо улучшать, чтобы соответствовать международному уровню. Оба корпуса общежития оборудуют для маломобильных групп населения. В здании также разместятся кафе и столовая, тренажерный зал и современные комнаты самоподготовки.

На сегодняшний день НГТУ является одним из крупнейших технических вузов страны. В университете обучаются более 13 тысяч студентов и работают более 1,5 тысяч преподавателей.

ООО ПКФ «Агросервис» построило в Новосибирске центр фехтования, региональный центр волейбола, является подрядчиком строительства гимназии №3.

Фото со страницы НГТУ