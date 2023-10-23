Стали известны школы, где учеников научат управлять дронами в Новосибирске

Восемь школ Новосибирска будут обучать детей управлению дронами. Об этом сообщает РБК с ссылкой на региональный Минобр.

Программа запустится в нескольких лицеях Новосибирской области, а именно: Аэрокосмическом лицее им. Ю.В. Кондратюка, Инженерном лицее НГТУ, Второй Новосибирской гимназии, лицей № 176, Центре образования № 82 «Развитие», лицее № 22 «Надежда Сибири», лицее Информационных Технологий и техническом лицее № 176 Карасукского района действуют 14 инженерных классов авиастроительного направления.

Также отмечается, что в области на данный момент столько специалистов, сколько требуется для обучения школьников.

Напомним, что с начала учебного года школьников будут обучать управлению БПЛА.

В программу входит изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

Согласно плану, учащиеся российских школ будут изучать основы боевого применения беспилотных летательных аппаратов на уроках начальной военной подготовки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предлагают помочь в борьбе с вражескими беспилотниками.