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«Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности

  • 21/02/2023, 15:10
Журнал the Retail Finance подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности, по результатам которого был составлен Читательский рейтинг банковских программ лояльности.

Банк УралсибПрограмма лояльности «Уралсиб Бонус» заняла 2 место в данном рейтинге.

Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 по 15 февраля 2023 года. Участие в голосовании приняли более 1,1 тысячи читателей. Всего в опросе были представлены программы лояльности 29 крупнейших российских банков.

«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.  Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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