В 2023 году у рынка факторинга есть шанс восстановиться

Все это позволит рынку перейти к росту по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба ВТБ.

— Вопреки снижению портфеля и объемов финансирования мы подошли к началу нынешнего года в оптимальной форме благодаря обозначенным еще в 2021 году среднесрочным приоритетам, когда фокус нашего внимания сместился с объемов портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на развитие новых рынков и направлений. В этом году мы планируем усилить позиции ВТБ Факторинг в сегменте малого и среднего бизнеса благодаря интеграции успешного опыта Открытия Факторинг в периметр нашей группы компаний, продолжим развивать направления ЦФА, ABL-финансирования и Supply Chain Finance, — комментирует Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

В отличие от классического факторинга, где финансирование обеспечено денежными требованиями, ABL-финансирование – это финансирование, обеспеченное физическим активом. Фактор приобретает у продавца товар, когда нужно стимулировать продажи, или закупает и держит на балансе специальной ABL-компании необходимый объем запасов клиента, если ему нужно повысить надежность закупок и гарантировать наличие сырья на складе.

Supply Chain Finance – это комплексные программы финансирования поставщиков, которые позволяют организовать финансирование неограниченного количества малых поставщиков крупного заказчика в упрощенном режиме под его безусловную ответственность. Таким образом, у фактора нет необходимости в проверке тысяч небольших компаний, а цепочки поставок у заказчика сохраняют стабильность благодаря своевременным расчётам с поставщиками.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году эксперты ожидают снижения ставок по вкладам.

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