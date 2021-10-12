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Уралсиб Premium Bank провел в Новосибирске бизнес-завтрак для премиальных клиентов

  • 12/10/2021, 10:46
8 октября в кафе «Библиотека» Уралсиб Premium Bank* провел бизнес-завтрак с потенциальными клиентами сегмента «Премиум».

финансы СибириТему мероприятия организаторы определили следующим образом: «Золотая осень – как заработать на непредсказуемом рынке с минимальным риском для себя». Эксперты банка рассказали гостям о тенденциях развития финансовых рынков, познакомили с принципами грамотного подбора инвестиционных стратегий с учетом продолжающейся пандемии, повышенной инфляции и неопределенности на рынках, а также представили продукты и программы банка в сегменте «Премиум».

Директор по премиальному бизнесу Банка Уралсиб Наталья Дедич презентовала гостям программу Банка Уралсиб для премиум-клиентов, рассказала о преимуществах дистанционного обслуживания. В свою очередь, управляющий директор по наставничеству и развитию Банка Уралсиб Анатолий Пилишвили осветил тренды мировой экономики на фоне возобновления производственной и потребительской активности, а также подробно остановился на продуктовой линейке банка и вариантах инвестиционных стратегий.

В рамках мероприятия участники получили специальные предложения о сотрудничестве с Банком Уралсиб.

«Мы продолжим организовывать такие мероприятия, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы рынков и возможности инвестирования. Такой формат встреч позволяет клиентам лучше разобраться в текущей финансовой ситуации, получить советы экспертов, обменяться мнениями», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Голубева Наталья.

*Уралсиб Премиум Банк

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Новосибирская область

Теги : финансы бизнес банки Банк Уралсиб


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