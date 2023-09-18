Эксперт объяснил, что происходит с ценами на топливо в Новосибирске

— 6 сентября на совещании у заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки была рассмотрена ситуация с топливом на АЗС региона. После этого я вышел с ходатайством на правительство Новосибирской области: обратиться к правительству РФ, а также ко всем заинтересованным министерствам и ведомствам, чтобы предотвратить ситуацию с перебоями в поставках топлива в регион и закрытием АЗС независимых нефтетрейдеров. Параллельно глава Российского топливного союза Евгений Аркуша обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Со стороны областной администрации нам пока никто не ответил, на федеральном уровне часть мер сейчас обсуждается, — рассказал редакции Inforpo54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Вы представляете, какой коллапс произойдет, если случится остановка независимых автотрейдеров? — рассуждает Сергей Лацких. — Сейчас в ряде регионов России уже просматривается дефицит продукта, встают АЗС из-за отсутствия топлива. У нас в Новосибирской области пока таких прецедентов не было. Однако получатели франшиз, которые по договору должны получать топливо в полном объеме, получают менее 50%. За остальным топливом владельцы франшиз их отправляют на биржу, а это уже совсем другие цены.

Он напомнил, что в Новосибирской области у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) сегодня работают 78 АЗС, у независимых нефтетрейдеров — 156, плюс есть несетевые заправочные станции.

Собеседник редакции отметил, что по итогам июля убытки независимых нефтетрейдеров из-за дисбаланса цен составили миллионы рублей, по итогам августа — десятки миллионов рублей. Сейчас часть АЗС после корректировки биржевых цен сразу поднимают цены на своих заправках на несколько рублей, часть — в течение нескольких дней на 50 копеек-рубль, чтобы меньше шокировать покупателей.

Причин для формирования такой ситуации на топливном рынке России, по словам Сергея Лацких, несколько:

Высокие мировые цены на нефтепродукты и ослабевший рубль. Экспортерам сейчас выгоднее поставлять топливо за рубеж. В 2023 году экспорт, по сравнению с 2022-м, вырос на 55%.

Повышенный спрос на популярные марки бензина, особенно на Аи-95. Он связан с сезонным спросом, а также ростом общего потребления данного вида топлива, а производители не могут перестроиться на производство больших объемов продукта.

Рост объемов «серого» экспорта, с которыми пока не может справиться регулятор.

Удлинение логистики. Ранее топливо, которое покупалось на бирже, поставлялось покупателю в течение 30 дней, сейчас — 60 дней. При этом коллеги с Дальнего Востока сообщают, что эти сроки у них уже не соблюдаются.

Сокращение выплат по демпферу нефтяным компаниям с 1 сентября.

Собеседник редакции не исключил, что правительство РФ в итоге будет вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов, чтобы обуздать «серый» экспорт и избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

— Такого перекоса на топливном рынке никогда не было в новейшей истории России: экспорт больших объемов топлива, дефицит на внутреннем рынке плюс очень высокие биржевые цены — и весь этот набор негативных факторов сохраняется уже довольно длительное время. Это очень плохо, — резюмировал Сергей Лацких.

Ранее редакция сообщала, что УФАС проверит цены на топливо в Новосибирской области.