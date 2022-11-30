Урегулированием задолженности новосибирцев теперь займется Долговой центр

С нового года в полномочия Долгового центра будут входить:

– непосредственное сопровождение процедур банкротства всех физических лиц и юридических лиц с задолженностью перед бюджетом менее 10 млн руб., состоящих на учете в Новосибирской области;

– инициирование процедур банкротства должников;

– сопровождение процедур внесудебного банкротства граждан;

– привлечение должностных лиц организаций-должников к административной ответственности, предусмотренной частями 5 и 5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

– заключение мировых соглашений на стадии инициирования и в ходе процедур банкротства.

— Сосредоточение информации по всем процедурам банкротства «в одних руках» позволит улучшить взаимодействие с арбитражными управляющими, повысить качество представления интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а также устранить возможность использования недобросовестными лицами процедур банкротства для уклонения от уплаты налогов, — отметила заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова.

В пресс-службе регионального УФНС сообщили, что на 1 ноября текущего года налоговые органы области сопровождают 6 471 дело о банкротстве (796 юридических лиц, 5 675 физических лиц и ИП) с общей суммой задолженности по обязательным платежам 9,7 млрд руб.

При этом в Долговой центр будет передано сопровождение более 6 300 процедур банкротства за исключением 150 должников, имеющих задолженность перед бюджетом Российской Федерации свыше 10 млн рублей. Сопровождение таких должников будет осуществляться Управлением ФНС России по Новосибирской области.

Таким образом, начиная с 9 января 2023, по всем вопросам, касающимся процедур банкротства, налогоплательщикам необходимо обращаться в орган, непосредственно сопровождающий дело о банкротстве – в Межрайонную ИФНС России № 17 по Новосибирской области или в региональное Управление ФНС России.

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