Рекламодателям

Урегулированием задолженности новосибирцев теперь займется Долговой центр

  • 30/11/2022, 09:47
Автор:
Урегулированием задолженности новосибирцев теперь займется Долговой центр
Полномочия и функции по обеспечению процедур банкротства в регионе передаются из инспекций ФНС России Новосибирской области Межрайонной ИФНС России № 17 по Новосибирской области.

С нового года в полномочия Долгового центра будут входить:

– непосредственное сопровождение процедур банкротства всех физических лиц и юридических лиц с задолженностью перед бюджетом менее 10 млн руб., состоящих на учете в Новосибирской области;

– инициирование процедур банкротства должников;

– сопровождение процедур внесудебного банкротства граждан;

– привлечение должностных лиц организаций-должников к административной ответственности, предусмотренной частями 5 и 5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

– заключение мировых соглашений на стадии инициирования и в ходе процедур банкротства.

— Сосредоточение информации по всем процедурам банкротства «в одних руках» позволит улучшить взаимодействие с арбитражными управляющими, повысить качество представления интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а также устранить возможность использования недобросовестными лицами процедур банкротства для уклонения от уплаты налогов, — отметила заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова.

В пресс-службе регионального УФНС сообщили, что на 1 ноября текущего года налоговые органы области сопровождают 6 471 дело о банкротстве (796 юридических лиц, 5 675 физических лиц и ИП) с общей суммой задолженности по обязательным платежам 9,7 млрд руб.

При этом в Долговой центр будет передано сопровождение более 6 300 процедур банкротства за исключением 150 должников, имеющих задолженность перед бюджетом Российской Федерации свыше 10 млн рублей. Сопровождение таких должников будет осуществляться Управлением ФНС России по Новосибирской области.

Таким образом, начиная с 9 января 2023, по всем вопросам, касающимся процедур банкротства, налогоплательщикам необходимо обращаться в орган, непосредственно сопровождающий дело о банкротстве – в Межрайонную ИФНС России № 17 по Новосибирской области или в региональное Управление ФНС России.

Фото: pixabay.com — jarmoluk

366

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : УФНС про НСО долговой центр банкротство


Спецоперация на Украине

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
добровольческий батальон

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию

Однако имена новых добровольцев из «слуг народа», которые планируют принять участие в спецоперации, не разглашаются.
Читать статью >>
Авария на теплосетях

Первые морозы принесли первую серьёзную аварию на теплосетях

Около ста жилых домов и социальных объектов на время оказались без тепла.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

В остеопатии главное — попасть к хорошему врачу

В санатории «Рассвет» работает такой специалист. В лечении каких заболеваний помогает врач-остеопат?
Читать статью >>
Изменения в законах в декабре

Декабрь-2022: что изменится в российских законах

Хаммамы в квартирах, госорганы в соцсетях, а также индексация тарифов ожидают россиян в декабре.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

На «Золотой Ниве» началось строительство нового жилого комплекса

30/11/2022, 10:58

В Иркутской области задержали главу поселения, в котором остались без тепла 13 домов

30/11/2022, 10:39

Новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека

30/11/2022, 10:35

Дело застройщика-депутата передали в суд

30/11/2022, 08:03
Популярное

«Почта России» объявила о запуске доставки с европейских сайтов

29/11/2022, 18:04

В одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз

29/11/2022, 16:00

«Яндекс» запустил новую версию поиска «Y2»

29/11/2022, 13:44
Новости компаний

Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

30/11/2022, 11:06

В Новосибирске наградили лучших участников нацпроекта «Производительность труда»

30/11/2022, 10:39

Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»

29/11/2022, 15:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска