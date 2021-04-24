Urent запустил сервис аренды самокатов в Новосибирске

Сервис аренды электросамокатов Urent («Юрент) заработал в Новосибирске. В парке Urent будет 2 модели электросамокатов, рассчитанные на разное дорожное покрытие, сообщила пресс-служба компании. Стоимость аренды самоката составит 3 рубля за минуту + 30 рублей за активацию самоката с каждой поездкой. Арендовать самокат можно в приложении Urent для iOS или Android, а также в приложении сервиса заказа такси Ситимобил. Пользователь может взять в аренду до 5 самокатов с 1 аккаунта — для себя, друзей и членов семьи.

Всего в аренду компания планирует предоставлять в Новосибирске до 1000 электросамокатов.

— Мы видим растущий спрос на электросамокаты во всех регионах, где мы уже работаем. Отчасти этому способствует недавняя пандемия коронавируса и желание людей передвигаться по городу на индивидуальном транспорте, которым может быть самокат, — говорит основатель Urent Андрей Колесник.

Сервис Urent стартовал в конце 2018 года. Изначально Urent предоставлял электросамокаты в аренду в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В 2021 году самокаты Urent будут доступны в 50 городах страны. На сегодняшний день Urent — один из самых массовых и доступных сервисов кикшеринга в России.