ЦБ повысил ключевую ставку до 5%

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

— Ставку повысили до пяти процента годовых, темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, — уточняется в решении Банка России. — Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%.