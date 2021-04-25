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iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

  • 25/04/2021, 12:06
Автор: Юлия Данилова
iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы
Сейчас компания привлекает инвесторов, а летом намерена запустить в Новосибирске крупное производство земляники.

В Новосибирске появится первая промышленная вертикальная ферма для выращивания земляники садовой по технологиям iFarm. Земляничная ферма запускается при поддержке частных инвесторов, которые финансируют строительство объекта, а затем получают пассивный доход от продаж ягоды. Производство заработает в июле 2021 года, а урожай ягод агрономы планируют собирать осенью.

— Ферма будет расположена в Новосибирске недалеко от Речного вокзала. Площадь выращивания составит 328 кв. м — это в 10 раз больше, чем в ягодной лаборатории, — сообщил Infopro54 проектный менеджер iFarm Алексей Старостин. — Запуск будет зависеть от сроков привлечения необходимого объема инвестиций.

Всего на запуск проекта  необходимы 29,9 млн рублей. Сейчас собрано 6,2 млн. Минимальный чек входа в проект — 2 млн рублей. Технология привлечения инвесторов схожа с той, по которой построены и уже работают салатные производства в Новосибирске (на улице Большевистской) и в Москве (в районе аэропорта Внуково): партнер вкладывает в проект несколько миллионов и получает процент от продажи продукции. Старостин также не исключил, что параллельно в 2021 году компания может приступить к реализации аналогичного проекта в Москве.

— Интерес к нашим разработкам по землянике, которые мы ведем с 2018 года, проявляют представители HoReCa и ритейлеры не только в Новосибирске, но и в Москве. Выращенную продукцию пробуют на вкус рестораторы, оставляют пожелания: кому-то нужна более плотная ягода, кому-то — крупная, а кто-то заказывает мелкую. Все это требует разных подходов к выращиванию, которые необходимо отрабатывать. Что мы и делаем в лаборатории, — пояснил Алексей Старостин. — Сегодня агрономы iFarm используют голландские и итальянские сорта.

Мощность «земляничного» производства по технологиям iFarm, которое летом будет запущено в Новосибирске, — 16 тонн ягоды в год при урожайности с одного посадочного места за этот период в 2,2 кг. При таких показателях годовой доход фермы составит 18,4 млн рублей, срок окупаемости — 4,6 лет.
Представитель iFarm не исключил, что в перспективе компания может расширить ягодный ассортимент, например за счет голубики.

— Мы внимательно отслеживаем то, что происходит на профильном рынке в мире, в частности, как на вертикальных фермах начинают выращивать голубику. Думаю, что мы тоже пойдем в эту тему, — прогнозирует Старостин. — Отработав все технологии на землянике, мы сможем переключиться на другую ягоду и предложить ее своим партнерам с новыми агрономическими технологическими картами. По этому же принципу мы расширяем ассортимент салатов и пряных трав.

iFarm выходит в Москву и за рубеж

Компания iFarm (ООО «Городские теплицы») основана в 2017 году, имеет шоурумы в Финляндии (Хельсинки) и России (Москва), офисы в Амстердаме, Москве и Новосибирске, является резидентом Академпарка и Сколково. iFarm разрабатывает и выводит на мировой рынок технологии автоматизированных вертикальных ферм для круглогодичного локального выращивания зелени, ягод и овощей, а также IT-платформу iFarm Growtune, которая управляет всеми производственными процессами. Мультилаборатория компании работает в Технопарке Новосибирска.

По технологиям iFarm работают салатные вертикальные фермы в Иркутске, Новосибирске и Москве, готовятся к запуску площадки в Красноярске, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге. В Швейцарии iFarm участвует в запуске вертикальной фермы совместно с компаниями Yasai и Logiqs, предоставляя свое оборудование и IT-платформу Growtune. Кроме того, iFarm разрабатывает модули iFarm Cropper для выращивания растений в торговых сетях, кафе и ресторанах (они установлены в супермаркетах «Азбука Вкуса», «Лента», «Перекресток» и др.), а также установки для микрозелени.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : производство земляники бизнес iFarm


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