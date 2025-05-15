«Урок цифры»: школьникам расскажут, кто создает технологии защиты в интернете

Инициаторами проекта «Урок цифры» выступают АНО «Цифровая экономика», а также Министерство цифрового развития и просвещения Российской Федерации. В рамках урока школьники смогут ознакомиться с технологиями, обеспечивающими безопасность на цифровых платформах, и узнать о специалистах, создающих эти инструменты. Компания «Авито» впервые представляет собственный тренажер в рамках проекта под названием «Антифрод: что это такое и кто стоит на защите пользователей в сети?». Учащиеся получат знания о безопасном общении и совершении покупок в интернете, а также о способах оказания помощи людям и благотворительным фондам онлайн. Виртуальные баллы, заработанные участниками в процессе прохождения тренажера, будут конвертированы в реальные денежные средства и направлены организациям, которым оказывает поддержку цифровая платформа.

В рамках дебютного сезона пройдет конкурс. Участники, получившие за прохождение тренажера оценку «5+», смогут побороться за такие призы, как гаджеты, билеты на концерты Егора Крида и сертификат на путешествие по России номиналом 500 тысяч рублей.

Кроме того, школьники узнают о специфике работы специалистов по борьбе с небезопасным поведением: антифрод-детективов, аналитиков, продукт-менеджеров и ML-инженеров.

По сюжету, главные герои — Запятыня, Скобец и братья Слэши — знакомятся с представителем приюта для животных, который планирует создать профиль на платформе объявлений с целью поиска новых хозяев для питомцев и сбора средств на нужды приюта. Однако он не знает, как сделать это безопасно и эффективно. Выясняется, что у классного руководителя ребят есть одноклассник, работающий в команде антифрода. Он рассказывает школьникам о создании безопасного профиля, правилах поведения в интернете и о работе специалистов, обеспечивающих защиту пользователей.

Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных категорий, каждая из которых сможет примерить на себя роль антифрод-детектива, аналитика или ML-инженера. Ученики 1-4 классов освоят базовые правила безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и выявление подозрительных объявлений. Ученики 5-9 классов изучат функционал антифрод-систем на реальных примерах, приобретут навыки анализа информации и научатся предотвращать онлайн-угрозы. Старшеклассники (10-11 классы) углубятся в изучение машинного обучения, попробуют настроить алгоритмы, выявить уязвимости и разработать стратегии защиты цифровых платформ.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито», подчеркивает:

— Цифровое пространство предоставляет огромные перспективы, но требует бдительности и умения отражать кибератаки. «Урок цифры» не только обучает школьников защите личной информации, но и способствует формированию поколения, способного создавать безопасную онлайн-среду. Понимание взаимодействия антифрод-технологий и специалистов по безопасности закладывает основу для будущего, где доверие и защищенность являются ключевыми элементами цифровой экономики.

Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», отмечает:

— Новый сезон «Урока цифры» затрагивает актуальную тему борьбы с фишингом и другими онлайн-угрозами. В интерактивной форме и на понятных примерах школьники изучат принципы работы антифрод-систем и научатся давать отпор существующим в интернете опасностям. Такие уроки способствуют формированию навыков эффективного и безопасного использования цифровых технологий. Цифровая грамотность и кибербезопасность сегодня — это обязательные компетенции, необходимые для успешной карьеры в любой сфере деятельности.

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