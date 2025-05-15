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Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал»

  • 15/05/2025, 11:00

Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал»
Его реализация продолжается

В среду, 14 мая, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» закрыт. Основная причина — необходимость удлинить взлетно-посадочную полосу в два раза.

—  У нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал», она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2, — сказал президент.

Напомним, о приостановке проекта сообщалось еще в конце февраля 2025 года. Тогда рассматривалось два варианта: полная заморозка или передача на доработку в группу S7. Уточнялось, что на устранение множества недочетов потребуется около 10 млрд рублей и временной промежуток до пяти лет. А в качестве его временной альтернативы рассматривался ремоторизированный Ан-2. Но гендиректор СибНИА им Чаплыгина Владимир Барсук в разговоре с корреспондентом Infopro54 опроверг эту информацию, указав, что закрывать проект не планируется, рассматривается лишь смещение сроков сдачи его в эксплуатацию. При этом причиной переноса сроков Владимир Барсук указал «бумажную волокиту».

Информация о закрытии проекта «Байкал» удивила гендиректора и на этот раз.

— Реализация проекта продолжается. Приостанавливать его никто не будет. Что же касается информации о возможной передаче проекта на дальнейшую реализацию авиакомпании S7, то это ложь. Это никогда не обсуждалось, — заявил он.

Уточним, еще в 2019 году информация о сотрудничестве авиакомпании S7 и СибНИА обсуждалась на форуме «Технопром-2019».

— Компания получила из СМИ сведения о летно-технических характеристиках самолета (перелет до Владивостока, беспосадочный перелет в Москву и т.д.), проанализировала их и оценила «Байкал» как очень перспективный самолет для малой авиации: по транспортным возможностям он в 3-4 раза превышает мировые аналоги. В итоге S7 решил сделать свой цельнокомпозитный биплан с использованием технологий производства, примененных в «Epic-1000», — говорил тогда Барсук.

Он уточнял, что СибНИА сделал летающий образец самолета «Байкал» — композитный биплан — в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ для всей авиационной промышленности. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»). СибНИА им Чаплыгина в 2019 году передал предприятию летающий образец, а также документацию на него. Серийное производство самолета планировалось запустить в 2021-2022 годах. Однако Минпромторг РФ отказался от этих планов.

Вопрос о перспективах производства «Байкала» в сентябре 2024 года обсуждался у полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Тогда Минпромторгу поручили проработать вопрос объема и источников финансирования ремоторизации ТВС-2МС (модификация Ан-2 от «Русавиапрома» с американскими двигателями) и включения его в КПГА при замене двигателей на отечественные. Но, по всей видимости, эти меры не сработали, и ситуация окончательно зашла в тупик. И 14 мая 2025 года Юрий Трутнев заявил, что хочет «призвать к ответственности» тех, кто работал над самолетом «Байкал».

Ранее редакция сообщала о том, что дело о падении частного самолета в Новосибирске передано в суд

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : приостановка проекта Байкал


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