Уроженец Новосибирска блогер Дава признался, что хранит переписки с Ольгой Бузовой

За всеми перипетиями зрители наблюдают в рамках шоу «Сокровище императора». В одном из испытаний участникам нужно выполнять задания под песню поющей ведущей – «Танцуй под Бузову». После испытания Михаил Галустян, который тоже является ведущим телепроекта, спросил у сибиряка: «Давид, как тебе танцевалось под Бузову?», на что Дава ответил: «Очень весело, классно. Но самое главное, без шуток, у меня поднялось настроение».

На этом Давид не остановился и признался, что все еще хранит переписки с Ольгой Бузовой. После чего ведущая в слезах сообщила, что ей все еще тяжело видеть блогера на проекте.

Ранее редакция сообщала, что блогер Дава подарил Киркорову сумку Louis Vuitton.