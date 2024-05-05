Уроженец Новосибирска блогер Дава признался, что хранит переписки с Ольгой Бузовой

За всеми перипетиями зрители наблюдают в рамках шоу «Сокровище императора». В одном из испытаний участникам нужно выполнять задания под песню поющей ведущей – «Танцуй под Бузову». После испытания Михаил Галустян, который тоже является ведущим телепроекта, спросил у сибиряка: «Давид, как тебе танцевалось под Бузову?», на что Дава ответил: «Очень весело, классно. Но самое главное, без шуток, у меня поднялось настроение».
На этом Давид не остановился и признался, что все еще хранит переписки с Ольгой Бузовой. После чего ведущая в слезах сообщила, что ей все еще тяжело видеть блогера на проекте.
Ранее редакция сообщала, что блогер Дава подарил Киркорову сумку Louis Vuitton.
Фото: скриншот из трейлера передачи «Сокровища императора» на ТНТ
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