В Октябрьском районе Новосибирска ограничат движение и парковки

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, рабочая группа по безопасности дорожного движения вводит ряд ограничений в Октябрьском районе, чтобы повысить эффективность уборки улиц и обеспечить безопасность дорожного движения.

С понедельника, 6 мая, остановка транспортных средств на улице Московской, вблизи дома № 167, и на улице Кирова, вблизи дома № 225, будет запрещена.

Кроме того, с 6 мая будет запрещен проезд грузовых автомобилей по улице Московской на участке от улицы Автогенной до улицы Никитина, в обоих направлениях.

Водителей транспортных средств просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала, что большегрузам запретили курсировать по дорогам Новосибирской области.