В Новосибирской области на реке Обь активно началась навигация маломерных судов

В данный период значительно возрастает риск происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов. Согласно статистике, зачастую причинами возникновения нештатных ситуаций становятся либо не надетые спасательные жилеты, либо и вовсе их отсутствие.
МЧС России напоминает: перед тем, как отправиться в плавание, узнайте прогноз погоды,
Обязательно проверьте запас топлива, не забудьте зарядить свой мобильный телефон, возьмите компас или GPS-навигатор, позаботьтесь о спасательных жилетах для себя и остальных пассажиров.
Помните, что нельзя управлять лодкой в состоянии опьянения, а также купаться в холодной воде.
Ранее редакция сообщала, что речные маршруты запустили по Оби в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, amarjits
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