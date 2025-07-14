Ушел из жизни народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта

В понедельник, 14 июля, стало известно о смерти народного артиста России и кинорежиссера Александра Митта. Об этом в своих соцсетях рассказал его сын Евгений.

— Мой дорогой папа ушел из жизни. Любим, скорбим, — сообщил он трагическую новость.

Известно, что 92-летний кинорежиссер долгое время боролся с онкологическим заболеванием. А 1 июля легенду советского кинематографа госпитализировали в клинику, он находился в крайне тяжелом состоянии.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года. Его отец работал автоинженером и изначально Александр пошел по его стопам. Но во время учебы на инженерно-строительном факультете МИСИ им. В.В. Куйбышева понял, что выбрал неправильный путь. В 1960-м он поступил во ВГИК. Тогда же появился и его творческий псевдоним – Митта (настоящая фамилия кинорежиссера Рабинович). Считается, что звучную фамилию он позаимствовал у своей однокурсницы Нарспи Митты.

В 1961 году в свет вышла его дебютная работа «Друг мой, Колька!», а спустя четыре года он сам снимается в небольшой роли в картине «Июльский дождь». Самыми яркими его картинами стали первый в советском кинематографе фильм-катастрофа «Экипаж» и мини-сериала «Граница. Таежный роман».

Александр Митта был удостоен премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал». С его уходом закончилась целая эпоха смелых первооткрывателей и безудержных новаторов советской кинематографии…