Пенсионные баллы начислят новосибирским бабушкам за воспитание внуков

Чем острее становится демографическая проблема в стране, тем более необычные инициативы предлагают депутаты для ее решения. Так, 12 июля, парламентарии в письменной форме обратились к министру труда Антону Котякову с предложением начислять пенсионные баллы бабушкам и дедушкам, взявшим на себя уход за внуками.

Глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова придумали, как монетизировать старшему поколению временные и физические затраты, направленные на воспитание подрастающего поколения.

— Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков, — цитируют письменное обращение депутатов РИА Новости.

Комментируя данную инициативу, Сергей Миронов рассказал о роли государства в решении демографической проблемы.

— В больших семьях представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков, а значит именно они больше всего нуждаются в поддержке государства, — сказал парламентарий.

По мнению законодателей, эта мера позволит не только увеличить пенсии, но и станет первым шагом к более масштабной поддержки старшего поколения россиян. Следующим этапом планируется запустить более адресные и масштабные методы помощи бабушкам и дедушкам.

На фоне значительно подорожавших в начале этого года пенсионных баллов такая законодательная мера выглядит вполне закономерной. Напомним, с 1 января 2025 года стоимость пенсионного балла в России сразу выросла на 24%. Таким образом предельная сумма для начисления страховых взносов составила 2 млн. 759 тысяч рублей. На данный момент один балл в счет будущей пенсии «стоит» около 23 тысяч в месяц. Так что при зарплате в 100 тысяч рублей, человек заработает в 2025 году чуть больше 4 баллов. При средней же зарплате новосибирцев в размере 81 тысячи рублей в месяц им не удастся заработать и трех баллов. А чтобы заработать максимальные 10 пенсионных баллов в 2025 году, нужно получать оклад не менее 229 тысяч рублей.

При этом в Новосибирской области можно смело говорить о настоящем демографическом кризисе. В 2024 году регион вернулся на уровень естественной убыли населения, характерный для третьего ковидного года. Позитивную динамику, которая наблюдалась в 2023 году сохранить не удалось. За год в Новосибирской области умерло 37397 новосибирцев, а родилось всего 24923. В целом же, естественная убыль населения в регионе в 2024 году более чем в 2 раза больше, чем в допандемийные года. Разница сформировалась за счет резкого падения рождаемости. При этом свидетельств о смерти в области в 2024 году регистрировалось меньше, чем в два доковидных года.

Но председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов считает данную инициативу нереализуемой, более того, называя ее «популизмом чистой воды».

— В связи с этим напомню, что популизм — это политика, которая обращена к широким массам и обещает им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем. Цель — завоевать доверие и поддержку избирателей, ведь скоро выборы. Ну и для этого используется очередная привлекательная идея. По сути инициативы скажу, что считаю её практически нереализуемой, а главное то, что это не приведёт к заявленным результатам и не решит демографическую проблему, — уверен председатель облотделения.

При этом Игорь Салов уверен, что есть и другие эффективные методы привлечения старшего поколения к воспитанию внуков, а увеличивать пенсии нужно путём индексирования на величину реальной инфляции, а не на размер статистических показателей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили на миллион увеличить маткапитал за рождение первенца.