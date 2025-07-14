Новосибирский рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» (18+) — одно из самых масштабных и любимых летних событий для новосибирцев. В 2025 году он должен был состояться с 1 по 3 августа. Однако 14 июля его организаторы сообщили об отмене мероприятия.

— К нашему огромному сожалению, «Ветер Сибири» не сможет пройти в указанные ранее дни. Мы вынуждены перенести фестиваль на август 2026 года, — говорится на странице в официальной группе «ВКонтакте».

Причины переноса фестиваля пока неизвестны.

Напомним, фестиваль проводится с трудностями уже несколько лет. Впервые он должен был состояться в 2022 году. Однако организаторы резко свернули планы, заявив об отмене концертов. Многие зрители не смогли тогда вернуть деньги за билеты. В 2023 году рок-фестиваль прошел на аэродроме Мочище. Организация мероприятия вызвала бурю критики и негодования среди зрителей. Люди возмущались отсутствием вип-мест, которые они купили по завышенной стоимости, грязью и лужами на площадке.

В 2023 году Арбитражный суд Новосибирской области рассматривал несколько исков к организаторам музыкального фестиваля. Всего подано 7 исков.

В 2024 году организаторы изменили место проведения с аэродрома Мочище на ОбьГЭС. Позже стало известно, что некоторые артисты отказались от участия в фестивале. Кроме того, обещанные автобусы задержались в точке отправления, и зрители не могли их дождаться.

«Ветер Сибири» — международный музыкальный фестиваль. на протяжении трех дней на нем выступают артисты разных уровней: от начинающих местных талантов до звёзд и легенд отечественной рок-музыки.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт. Горожан и гостей города также ждут исторические экскурсии, мастер-классы и выставки.