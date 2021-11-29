Ушел из жизни основатель новосибирской сети стоматологических клиник

29 ноября на 58-м году жизни скоропостижно скончался создатель сети клиник «Блеск» Дмитрий Владимирович Воробьев, сообщает nsk.dk.ru, со ссылкой на источник в компании.

В 1986 г. Дмитрий Владимирович закончил НГМУ по специальности «Стоматология». В 1993 году он создал в Новосибирске первое хозрасчетное стоматологическое отделение, с которого началось развитие сети клиник. На данный момент под логотипом «Блеск» работает 7 стоматологических клиник и многопрофильный медицинский центр, включающий 3 отделения (лечебно-диагностическое отделение, стоматологическое отделение и отделение терапевтической косметологии), говорится на сайте компании.

Прощание с Дмитрием Воробьевым пройдет 1 декабря 2021 с 12 до 13 часов. В траурном зале похоронного дома «Ангел», ул. Ереванская, 18.