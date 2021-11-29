На Восточном обходе Новосибирска работы идут в соответствии с графиком

Работы на главном объекте дорожного строительства в Новосибирской области идут в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

— Специалисты выполняют устройство земляного полотна на двух участках: на месте будущей транспортной развязки, которая обеспечит выход на региональную автодорогу К19Р, и в районе поселка Берёзки-2. На участках общей протяженностью около 2,5 км уже уложен нижний слой дорожной одежды, к концу декабря этот показатель достигнет 3 км. Продолжается разработка выемки и устройство водопропускных труб, — говорится в сообщении.

Одновременно подрядная организация заготавливает материалы к началу летнего сезона.

— На сегодняшний день этот объем составляет 170 тыс. тонн песка и 50 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси, — уточнили в «Сибуправтодоре».

Также рабочие приступили к установке строительного городка и монтажу первого из двух цементобетонных заводов, рассчитанного на выпуск 50 куб. м смеси в час. Активные работы на объекте в зимний период позволят полномасштабно подготовиться к летнему сезону и в максимально ранний срок приступить к устройству дорожного покрытия.

Напомним, первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска, входящий в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить в 2024 году. Всего намечено четыре этапа, результатом их реализации станет 80-километровая объездная дорога, которая свяжет существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».