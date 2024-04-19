Ушел из жизни Юрий Ключников, новосибирский поэт, философ, переводчик, путешественник

19 апреля 2024 года ушел из жизни Юрий Михайлович Ключников. Это печальное известие глубоко потрясло друзей, коллег, соратников и почитателей таланта, хорошо знавших Юрия Михайловича. Ушел из жизни отзывчивый, честный человек, с широкой душой и чутким сердцем.

Юрий Ключников – один из самых глубоких и интересных современных поэтов России. Родился в рабочей семье в 1930 году в городе Лебедин (Восточная Украина). С 1942 года и до конца своих дней он прожил в Сибири.

Стихи Юрий Ключников писал всю свою сознательную жизнь. Противоборство добра и зла, поиски истины и духовной силы, вечная непреходящая красота природы, судьба России на историческом изломе — вот главные моменты творчества поэта-философа Ю. Ключникова. Его Россия — Россия народная, богоносная и творческая. Он и сам — поэт глубинного народничества и летописец народного бытия, которое прорастает у него из зримого быта. Значительное место в творчестве Ю. Ключникова занимает философская проза и публицистика, путевые заметки, произведения о выдающихся русских поэтах, писателях, музыкантах, военачальниках.

Юрий Михайлович — автор 20 книг стихов, прозы и публицистики, член Петровской Академии наук, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Лауреат Славянского литературного форума «Золотой витязь», лауреат литературной премии им. Н.М. Гарина-Михайловского, лауреат премии мэрии Новосибирска «За вклад в развитие города Новосибирска», обладатель нагрудного знака «Серебряный соболь».

Новосибирская городская торгово-промышленная палата и Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.

Светлая память о Юрии Михайловиче Ключникове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его и шел по жизни вместе с этим замечательным человеком.

От лица друзей и предпринимателей Новосибирской области.