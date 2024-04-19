О погоде на майские праздники в Новосибирске рассказали синоптики

В майские праздники жители Новосибирска смогут насладиться теплой погодой без осадков.
Согласно данным портала Gismeteo, 28 апреля температура составит +14 градусов Цельсия, а небо будет облачным. 29 апреля пройдет дождь, и температура снизится до +9 градусов.
С 30 апреля по 1 мая ожидается солнечная погода, а температура поднимется до +13 и +14 градусов.
С 9 по 12 мая ожидается потепление до +15 и +16 градусов.
В эти дни будет ярко светить солнце, и осадки не прогнозируются.
Ранее редакция сообщала о том, что потепление до +11 на выходных прогнозируют синоптики в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — photoangel
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