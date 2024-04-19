Дачникам СНТ «Зеленый остров» пообещали отремонтировать дорогу

Администрация Новосибирского района предусмотрела около 8 млн рублей на ремонт дороги до СНТ «Зеленый остров» в Новосибирском районе, сообщил в ответ на запрос Infopro54 заместитель главы администрации Новосибирского района, начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Ходов.
— Администрация Новосибирского района предусмотрела денежные средства в размере 7 950,00 тыс рублей на проведение ремонтных работ на данной автомобильной дороге в текущем году, — говорится в документе.
Напомним, в редакцию Infopro54 за помощью обратились члены СНТ «Зеленый остров», где около 700 домов оказались отрезанными от цивилизации из-за грязи. Единственная дорога, которая ведет к обществу, превратилась в полосу препятствий и по ней с трудом может проехать даже внедорожник. Садоводы неоднократно обращались в администрацию Новосибирского района по поводу аварийной дороги, но никаких реальных действий не увидели.
Ранее редакция сообщала, что жителям села Медведское в Черепановском районе пообещали отремонтировать дорогу, разбитую большегрузами. Минтранс Новосибирской области сообщил, что на совместном совещании ТУАД, Ространснадзора, администрации Черепановского района и «Новосибирского карьеруправления» принято решение запретить завоз инертных материалов по дороге Н-3016 «21 км а/д «К-15» – Медведское – Листвянский» на период действия весеннего ограничения движения большегрузного транспорта.
Источник фото: freepik.com,автор- freepik
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