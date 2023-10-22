В Новосибирске улицу Малыгина засыпало липким порошком

Жители Хилокского жилмассива сообщили о появлении на улице рядом с жилыми домами липкого порошка. По их словам, порошок принесло ветром с мусорного полигона, расположенного рядом.

Люди уверяют, что из-за вещества у них горит в горле и щиплет глаза.

Позже стало известно, что по сообщениям жителей, следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.

— Как установило следствие, должностные лица администрации Новосибирского района не осуществляли контроль за состоянием земельного участка на подконтрольной им территории, граничащей с рынком, расположенным на улице Малыгина в городе Новосибирске. В связи с этим допустили несанкционированное размещение свалки, в частности твердых бытовых отходов,— сообщили в СУ СК По Новосибирской области.

Отмечается, что следователи допрашивают сотрудников районной администрации, проводят необходимые следственные действия.

Ранее новосибирцы неоднократно обращали внимание на вредность близости полигона к жилому району, которая вызвала антисанитарию и проблемы со здоровьем у жителей. Проблему взял на контроль лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данным мэрии Новосибирска, Хилокский полигон твердых коммунальных отходов практически исчерпал свой ресурс. Но закрыт он будет после ввода в эксплуатацию нового комплекса по высокотехнологичной переработке отходов в Новосибирском районе в конце 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что прокурор Новосибирской области Александр Бучман приехал с проверкой на Хилокский треугольник.