В Новосибирске на 2 дня перекроют центр города

В Новосибирске центр города на два дня перекроют из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии. Ограничения будут действовать с 06:00 3 июня по 23:00 4 июня. На некоторых улицах временно запретят парковку. Перекрыты во время марафона будут улицы Кирова, Восход, Сакко и Ванцетти, Шевченко, Каменская, Коммунистическая, Чаплыгина, Горького, Депутатская, Октябрьская магистраль и другие.

Полумарафон Забег.РФ пройдёт в 7-й раз и объединит всю страну от Камчатки до Калининграда. Более 3500 участников выйдут на старт в Новосибирске. Организаторы предлагают 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.

Участники стартуют на одной из центральных площадей города — площади Пименова, с 3 шикарными фонтанами, напротив одной из крупнейших библиотек России за Уралом — Городской публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ). Маршрут Забега будет проходить по одной из центральных автомагистралей города — по Октябрьской магистрали, мимо Здания Законодательного собрания НСО, католического Собора Преображения Господня, одного из старейших театров Новосибирска -академического молодежного театра ГЛОБУС, и всемирно известного Новосибирского театра Оперы и балета, здание которого представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс, и имеет статус объекта культурного наследия России федерального значения.

Ранее редакция сообщала о том, что временно ограничат движения на дороге Новосибирск-Каменка.