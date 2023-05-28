Песчаная буря с золоотвала накрыла левый берег Новосибирска

Жители левобережья Новосибирска поделились кадрами пыльной бури в соцсетях. Об этом сообщается на странице АСТ54 в ВКонтакте. Судя по кадрам, снятым очевидцами, ураганный ветер на многие метры поднял в небо столп пыли. В эпицентре завесы была нулевая видимость, автомобили буквально встают, люди закрывают руками глаза и рот. Местные жители предположили, что источником загрязнения может быть ТЭЦ, от которой разлетаются продукты горения.

Как отметили в СГК, из-за сильного ветра при долгом отсутствии осадков появилась пыль от подсохшей кромки золоотвала. В целом золоотвал находится под слоем воды.

Напомним, что в эти выходные по-прежнему будет преобладать северный и северо-восточный ветер. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с Днем его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Осадков не ожидается.

Подобная погода ожидается и в соседних регионах.

Ранее редакция сообщала о том, что с началом рабочей недели в Новосибирск придут дожди.