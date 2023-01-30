Условия въезда в Турцию для россиян в 2023 году

В Турцию приезжают и в одиночку, и парами, и целыми семьями, чтобы насладиться беззаботным отпуском с комплексом услуг «все включено», сходить на познавательные экскурсии или купить качественные товары по низким ценам в местных магазинах или на рынках.

Большинство туристов предпочитает отдыхать в Турции в летний период — с конца мая по октябрь. Те, кто плохо переносит жару, приезжают на один-два месяца раньше или позже сезона.

Как добраться до Турции

Самый простой способ добраться до Турции из России — на самолете.

Прямые рейсы есть из следующих городов:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Нижний Новгород

Тюмень

Новосибирск

Самара

Оренбург

Пермь

Красноярск

Сочи

Калининград

Помимо регулярных рейсов при приобретении тура можно воспользоваться чартерами. Они стоят на порядок дешевле, но осуществляют перевозки как правило только в популярные у отдыхающих летние месяцы. В другое время найти чартерный рейс в Турцию тоже возможно, только вылетают они реже и не из всех крупных городов.

Правила въезда в Турцию для россиян

Турция предъявляет отдыхающим довольно несложные требования для въезда на свою территорию.

Без визы россияне могут находиться в Турции до 90 дней каждые полгода, но непрерывно — только 60. По истечении 60 дней необходимо пересечь границу Турции и, при желании, вернуться еще на 30 дней. За неисполнение этих требований может грозить штраф и даже запрет въезда в страну.

ПЦР-тест больше не нужен

На данный момент в Турции отменены все Covid-ограничения, кроме необходимости носить маски в медицинских учреждениях. С 1.06.2022 въезжающие туристы больше не обязаны сдавать ПЦР-тесты и предъявлять сертификаты о вакцинации. Также можно свободно передвигаться между турецкими городами без каких-либо ограничений.

Однако, рекомендуется все же оформить медицинскую страховку, в том числе покрывающую и Covid-19, ради собственной безопасности.

Отпуск в Турции. Какие документы необходимы

Итак, для посещения Турции вам понадобятся следующие документы:

Загранпаспорт. Он должен быть действителен в течение минимум 4 месяцев с момента въезда в страну.

Страховка. Это не обязательное требование, но генеральное консульство России в Стамбуле настойчиво рекомендует оформлять полис всем российским путешественникам. Если вы летите в Турцию по пакетному туру, то в него уже включена страховка. Если же вы планируете свой отдых самостоятельно, то оформить полис можно в одной из страховых компаний.

Билеты на самолет. Это кажется банальным, но забытые билеты могут существенно испортить ваши планы на отпуск.

Если вы едете в отпуск вместе с ребенком старше 14 лет, у него тоже должен быть действующий загранпаспорт. Для детей младше этого возраста личный загранпаспорт понадобится только в том случае, если они не вписаны в загранпаспорта родителей.

Длительное проживание в Турции

Что же делать, если вы хотите провести в Турции не только отпуск, но и остаться на более долгий срок? Давайте разберемся подробнее. Как мы уже знаем, россиянин без визы может непрерывно находиться в стране не более 60 дней. Если вы планируете поездку длительностью более двух месяцев, можно заранее оформить туристическую визу в одном из консульств Турции, она позволит спокойно проживать в стране 90 дней без необходимости пересекать границу. Обратите внимание, что срок рассмотрения документов для туристической визы — 2 месяца.

Документы на визу

Граждане России сначала должны заполнить электронную заявку на визу на сайте турецкого посольства и записаться на удобную для вас дату. В указанный день нужно приехать в консульство лично и предоставить полный пакет документов:

заполненная визовая анкета в бумажном виде (заполняется при подаче заявки на сайте)

биометрическая фотография 5х6 см

выписку с банковского счета или справку о доходах (из расчета 50$ США за день пребывания)

копию страниц загранпаспорта с личными данными;

копию страницы внутреннего паспорта с адресом регистрации;

авиабилеты;

бронь гостиницы или апартаментов.

После одобрения запроса о визе вам останется принести в консульство свой загранпаспорт, чтобы в него вклеили визу. Этот процесс может занять до 5 дней.

Денежный сбор на оформление визы в Турцию составит 80 долларов США.

Чтобы продлить время пребывания по туристической визе более 90 дней, необходимо обратиться в отделение иммиграционной службы или посольство за консультацией. В зависимости от ситуации, гражданства заявителя и первоначальных целей поездки возможно продление визы без выезда из страны.

Вид на жительство в Турции

Не желая считать дни до окончания разрешенного срока пребывания на законных условиях, многие граждане задаются целью получить вид на жительство в Турции, в дальнейшем его можно продлить, в том числе бессрочно. Получить краткосрочный ВНЖ могут туристы, владельцы бизнеса, инвесторы, студенты, обучающиеся в турецких учебных заведениях и люди, проходящие лечение на территории Турции.

Общий пакет документов, необходимый для получения краткосрочного вида на жительство:

Турецкий ИНН

Заявление на получение ВНЖ

Квитанция об оплате государственной пошлины (17 долларов США)

4 биометрических фотографии на белом фоне

Оригинал загранпаспорта и его копия

Действительная медицинская страховка

Свидетельство о браке и о рождении детей (при наличии)

Доказательства финансовой стабильности

Нотариально заверенный договор аренды или свидетельство о собственности на недвижимость (в зависимости от места проживания)

Стоимость

Стоимость отдыха в Турции колеблется в зависимости от времени, на которое запланирована поездка. Самые высокие цены на путевки конечно в июне, чем ближе к концу сезона, тем дешевле они становятся. Например, в конце осени путевка будет стоить в 1,5-2 раза дешевле, чем в начале лета. Для сравнения цены недельных путевок на февраль 2023 года на одного человека начинаются от 25 тыс. рублей, тогда как в июне этого же года уже минимум 50 тыс.

Большинство отелей Турции работает по системе «все включено». Это очень удобно тем, что вы заранее знаете точную цену проживания, и вам не придется решать множество мелких бытовых вопросов. Отдых в Турции — это сочетание европейского сервиса и южной экзотики, поэтому сотни тысяч россиян ежегодно проводят здесь свой отпуск.