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Условия въезда в Турцию для россиян в 2023 году

  • 30/01/2023, 16:49
Турция
Отдых в Турции популярен среди российских туристов, предпочитающих проводить отпуск на теплых пляжах под палящими лучами солнца.

В Турцию приезжают и в одиночку, и парами, и целыми семьями, чтобы насладиться беззаботным отпуском с комплексом услуг «все включено», сходить на познавательные экскурсии или купить качественные товары по низким ценам в местных магазинах или на рынках.

Большинство туристов предпочитает отдыхать в Турции в летний период — с конца мая по октябрь. Те, кто плохо переносит жару, приезжают на один-два месяца раньше или позже сезона.

Как добраться до Турции

Самый простой способ добраться до Турции из России — на самолете.

Прямые рейсы есть из следующих городов:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Нижний Новгород
  • Тюмень
  • Новосибирск
  • Самара
  • Оренбург
  • Пермь
  • Красноярск
  • Сочи
  • Калининград

Помимо регулярных рейсов при приобретении тура можно воспользоваться чартерами. Они стоят на порядок дешевле, но осуществляют перевозки как правило только в популярные у отдыхающих летние месяцы. В другое время найти чартерный рейс в Турцию тоже возможно, только вылетают они реже и не из всех крупных городов.

 

Правила въезда в Турцию для россиян

Турция предъявляет отдыхающим довольно несложные требования для въезда на свою территорию.

Без визы россияне могут находиться в Турции до 90 дней каждые полгода, но непрерывно — только 60. По истечении 60 дней необходимо пересечь границу Турции и, при желании, вернуться еще на 30 дней. За неисполнение этих требований может грозить штраф и даже запрет въезда в страну.

ПЦР-тест больше не нужен

На данный момент в Турции отменены все Covid-ограничения, кроме необходимости носить маски в медицинских учреждениях. С 1.06.2022 въезжающие туристы больше не обязаны сдавать ПЦР-тесты и предъявлять сертификаты о вакцинации. Также можно свободно передвигаться между турецкими городами без каких-либо ограничений.

Однако, рекомендуется все же оформить медицинскую страховку, в том числе покрывающую и Covid-19, ради собственной безопасности.

Отпуск в Турции. Какие документы необходимы

Итак, для посещения Турции вам понадобятся следующие документы:

  • Загранпаспорт. Он должен быть действителен в течение минимум 4 месяцев с момента въезда в страну.
  • Страховка. Это не обязательное требование, но генеральное консульство России в Стамбуле настойчиво рекомендует оформлять полис всем российским путешественникам. Если вы летите в Турцию по пакетному туру, то в него уже включена страховка. Если же вы планируете свой отдых самостоятельно, то оформить полис можно в одной из страховых компаний.
  • Билеты на самолет. Это кажется банальным, но забытые билеты могут существенно испортить ваши планы на отпуск.

Если вы едете в отпуск вместе с ребенком старше 14 лет, у него тоже должен быть действующий загранпаспорт. Для детей младше этого возраста личный загранпаспорт понадобится только в том случае, если они не вписаны в загранпаспорта родителей.

Длительное проживание в Турции

Что же делать, если вы хотите провести в Турции не только отпуск, но и остаться на более долгий срок? Давайте разберемся подробнее. Как мы уже знаем, россиянин без визы может непрерывно находиться в стране не более 60 дней. Если вы планируете поездку длительностью более двух месяцев, можно заранее оформить туристическую визу в одном из консульств Турции, она позволит спокойно проживать в стране 90 дней без необходимости пересекать границу. Обратите внимание, что срок рассмотрения документов для туристической визы — 2 месяца.

Документы на визу

Граждане России сначала должны заполнить электронную заявку на визу на сайте турецкого посольства и записаться на удобную для вас дату. В указанный день нужно приехать в консульство лично и предоставить полный пакет документов:

  • заполненная визовая анкета в бумажном виде (заполняется при подаче заявки на сайте)
  • биометрическая фотография 5х6 см
  • выписку с банковского счета или справку о доходах (из расчета 50$ США за день пребывания)
  • копию страниц загранпаспорта с личными данными;
  • копию страницы внутреннего паспорта с адресом регистрации;
  • авиабилеты;
  • бронь гостиницы или апартаментов.

После одобрения запроса о визе вам останется принести в консульство свой загранпаспорт, чтобы в него вклеили визу. Этот процесс может занять до 5 дней.

Денежный сбор на оформление визы в Турцию составит 80 долларов США.

Чтобы продлить время пребывания по туристической визе более 90 дней, необходимо обратиться в отделение иммиграционной службы или посольство за консультацией. В зависимости от ситуации, гражданства заявителя и первоначальных целей поездки возможно продление визы без выезда из страны.

Вид на жительство в Турции

Не желая считать дни до окончания разрешенного срока пребывания на законных условиях, многие граждане задаются целью получить вид на жительство в Турции, в дальнейшем его можно продлить, в том числе бессрочно. Получить краткосрочный ВНЖ могут туристы, владельцы бизнеса, инвесторы, студенты, обучающиеся в турецких учебных заведениях и люди, проходящие лечение на территории Турции.

Общий пакет документов, необходимый для получения краткосрочного вида на жительство:

  • Турецкий ИНН
  • Заявление на получение ВНЖ
  • Квитанция об оплате государственной пошлины (17 долларов США)
  • 4 биометрических фотографии на белом фоне
  • Оригинал загранпаспорта и его копия
  • Действительная медицинская страховка
  • Свидетельство о браке и о рождении детей (при наличии)
  • Доказательства финансовой стабильности
  • Нотариально заверенный договор аренды или свидетельство о собственности на недвижимость (в зависимости от места проживания)

Стоимость

Стоимость отдыха в Турции колеблется в зависимости от времени, на которое запланирована поездка. Самые высокие цены на путевки конечно в июне, чем ближе к концу сезона, тем дешевле они становятся. Например, в конце осени путевка будет стоить в 1,5-2 раза дешевле, чем в начале лета. Для сравнения цены недельных путевок на февраль 2023 года на одного человека начинаются от 25 тыс. рублей, тогда как в июне этого же года уже минимум 50 тыс.

Большинство отелей Турции работает по системе «все включено». Это очень удобно тем, что вы заранее знаете точную цену проживания, и вам не придется решать множество мелких бытовых вопросов. Отдых в Турции — это сочетание европейского сервиса и южной экзотики, поэтому сотни тысяч россиян ежегодно проводят здесь свой отпуск.

Фото с сайта freeimages.com

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