Для IT-специалистов от 18 до 50 лет расширили льготную ипотеку

Льготные ипотечные кредиты теперь вправе оформить IT-специалисты от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее. Требования по заработной плате при этом снижаются со 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 до 70 тыс. рублей в остальных населенных пунктах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что кредитом вправе воспользоваться не только получатели налоговых льгот, но и сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

Мишустин также добавил, что при расчете доходов будет учитываться зарплата с основного места работы и та, что начисляется по совместительству в аккредитованной IT-компании.

Следует отметить, что после того, как ипотека будет получена, специалисту нужно отработать в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Это необходимо для сохранения выгодной ставки.

В случае, если работник уволится раньше установленного срока, действие льготной ставки для него все равно продлится еще полгода.

Напомним, что, согласно инициативе президента РФ, запущенной в прошлом году, по льготной ипотечной программе для IT-специалистов можно взять субсидированный кредит по ставке до 5% суммой до 18 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Минцифры принимает заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов.

Фото: pexels.com — Karolina Grabowska