Расчеты с Беларусью стали доступнее

Благодаря сотрудничеству банков, участники ВЭД получат больше возможностей для проведения расчетов с партнерами из Республики Беларусь. Открытие корреспондентского счета повысит оперативность зачисления платежей клиентов в национальной валюте получателя и минимизирует риск заморозки средств.

ОАО «Паритетбанк» был основан в 1991 году. Он относится ко II группе системно значимых банков Республики Беларусь и является членом Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы.

Добавим, что Банк «Левобережный» активно продолжает реализацию стратегии перехода на расчеты с иностранными контрагентами в национальных валютах и постоянно расширяет свою корреспондентскую сеть. Сегодня в нее входят крупнейшие банки Китая, Европы, Турции, Армении и Казахстана: Commerzbank AG, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Halyk Savings Bank of Kazakstan, ARDSHINBANK CJSC, NUROL INVESTMENT BANK и Raiffeisen Bank International AG.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального валютного контролера и в офисах Банка «Левобережный». На сайте можно оставить заявку на консультацию и ознакомиться с другими услугами для участников ВЭД.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено пресс-службой банка