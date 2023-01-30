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Расчеты с Беларусью стали доступнее

  • 30/01/2023, 16:44
«Левобережный» открыл корреспондентский счет в белорусских рублях в ОАО «Паритетбанк».

Новости бизнесаБлагодаря сотрудничеству банков, участники ВЭД получат больше возможностей для проведения расчетов с партнерами из Республики Беларусь. Открытие корреспондентского счета повысит оперативность зачисления платежей клиентов в национальной валюте получателя и минимизирует риск заморозки средств.

ОАО «Паритетбанк» был основан в 1991 году. Он относится ко II группе системно значимых банков Республики Беларусь и является членом Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы.

Добавим, что Банк «Левобережный» активно продолжает реализацию стратегии перехода на расчеты с иностранными контрагентами в национальных валютах и постоянно расширяет свою корреспондентскую сеть. Сегодня в нее входят крупнейшие банки Китая, Европы, Турции, Армении и Казахстана: Commerzbank AG, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Halyk Savings Bank of Kazakstan, ARDSHINBANK CJSC, NUROL INVESTMENT BANK и Raiffeisen Bank International AG.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального валютного контролера и в офисах Банка «Левобережный». На сайте можно оставить заявку на консультацию и ознакомиться с другими услугами для участников ВЭД.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото  предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : экспорт Расчеты с Беларусью импорт ВЭД


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