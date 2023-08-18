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Условия выплат пособия на ребёнка изменятся

  • 18/08/2023, 09:23
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Условия выплат пособия на ребёнка изменятся
Путин поручил расширить меры поддержки семей с детьми до 1 октября.

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи.

— Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие, — сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, родители или опекуны, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, смогут продолжать получать ежемесячные выплаты, если работают в формате частичной занятости. По поручению главы государства соответствующие изменения внесут в нормативные акты РФ.

Российскому правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации президент поручил внести изменения на законодательном уровне, согласно которым за матерями сохранится право продолжать получать декретные выплаты, даже если они вышли на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года.

Ранее редакция сообщала, что депутат Яна Лантратова предложила ввести единоразовое списание долгов по кредиту при падении доходов семьи «по независящим от них причинам» в качестве новой меры господдержки.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы Путин поручения президента господдержка выплаты семьям с детьми


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