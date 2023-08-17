Кредитная амнистия для семей с детьми

Депутат Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по просвещению, заявила, что среди малоимущих российских граждан более 80% — это семьи с детьми. В связи с этим она предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ввести единоразовое списание долгов по кредиту при падении доходов семьи «по независящим от них причинам», передают «Известия».

В своем обращении парламентарий отметила, что по состоянию на 1 мая текущего года россияне задолжали банкам 30,22 триллиона рублей, вместе с тем, уровень закредитованности вырос с 35 до 41% по сравнению с началом текущего года.

В этой связи, чтобы ослабить долговое бремя, необходимо ввести единоразовую кредитную амнистию для семей с детьми, а именно, предложила депутат Яна Лантратова.

Ранее редакция сообщала, что более шести тысяч многодетных семей обратились за выплатами на покупку школьной формы.