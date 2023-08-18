В Новосибирске ограничили движения транспорта на трех улицах

В Новосибирске ввели ограничение автомобильного движения на трех отрезках городских улиц. Ограничения связаны с работами теплосетевой компании на теплотрассах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— По 30 августа сужена на три метра проезжая часть ул. Чаплыгина в районе дома № 35. Также по 30 августа закрыта проезжая часть на перекрестке ул. Бурденко и ул. Горбаня в районе дома № 31 по ул. Бурденко. По 4 сентября сужена на 5,5 метра проезжая часть ул. Октябрьской в районе дома № 5, — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 августа на время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка временно ограничат движение и парковку по ул. Василия Старощука.

С 10.30 до 13.00 временно прекращается движение по ул. Василия Старощука на участке от здания 770\1 на территории Военного Городка до ул. Бориса Богаткова

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе.