Условный срок получил замдиректора Бердского лесхоза за смерть водителя на сборе шишек

Сегодня Бердский городской суд вынес приговор заместителю директора Бердского лесхоза. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обвиняемый руководил работой по созданию постоянной лесосеменной базы, в том числе организовывал контроль работ по заготовке, переработке и хранению лесных семян. В августе 2021 года он привлек к сбору шишек водителя, управляющего автомобилем ЗИЛ с автовышкой, и двух студентов.

— Водитель, управляя указанным выше автомобилем ЗИЛ, при поднятии колена автовышки, допустил касание с электрическим проводом высоковольтной линии электропередач, в результате чего водитель и сборщики получили поражение техническим электричеством: смерть водителя наступила на месте происшествия в результате поражения током (электротравма), сборщики семян (шишек) получили вред здоровью средней тяжести в виде множественных рубцов кожи, сформировавшихся на месте электроожогов, — сообщает сайт Бердского городского суда.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред потерпевшим в размере 500, 200 и 150 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.