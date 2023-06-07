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Условный срок получил замдиректора Бердского лесхоза за смерть водителя на сборе шишек

  • 07/06/2023, 12:31
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Условный срок получил замдиректора Бердского лесхоза за смерть водителя на сборе шишек
От удара током два сборщика шишек получили множественные травмы.

Сегодня Бердский городской суд вынес приговор заместителю директора Бердского лесхоза. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обвиняемый руководил работой по созданию постоянной лесосеменной базы, в том числе организовывал контроль работ по заготовке, переработке и хранению лесных семян. В августе 2021 года он привлек к сбору шишек водителя, управляющего автомобилем ЗИЛ с автовышкой, и двух студентов.

— Водитель, управляя указанным выше автомобилем ЗИЛ, при поднятии колена автовышки, допустил касание с электрическим проводом высоковольтной линии электропередач, в результате чего водитель и сборщики получили поражение техническим электричеством: смерть водителя наступила на месте происшествия в результате поражения током (электротравма), сборщики семян (шишек) получили вред здоровью средней тяжести в виде множественных рубцов кожи, сформировавшихся на месте электроожогов, — сообщает сайт Бердского городского суда.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред потерпевшим в размере 500, 200 и 150 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото — управления судебного департамента Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбор шишек несчастных случай на производстве


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